Жители Тюменской области могут помочь ветеранам войны в преддверии Дня Победы

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Жители Тюменской области, руководители муниципалитетов, организаций, предприятий всех форм собственности, банков, предприниматели могут выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их боевой и трудовой подвиг в преддверии 76-й годовщины Победы, напоминает региональный департамент соцразвития.

Для этого при областном совете ветеранов войны и труда создан и работает уже много лет благотворительный счет "Благодарение победителям". Поступающие него средства идут на поддержку ветеранов. Всего за время работы проекта такую помощь получили более 2 тыс. человек.

"Посмотрите вокруг - ветеранов осталось так мало! Государство оказывает им гарантированную поддержку, но очень важно, чтобы в стороне не оставались и мы, жители Тюменской области. Это благородная цель и добрая традиция", - напомнил первый заместитель председателя Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Тарас Ямелинец.

Реквизиты благотворительного счета "Благодарение победителям":

Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень;

Получатель: Тюменская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Кратко: Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

ИНН: 7202029541; КПП: 720301001 Р\с: 40703810967100036250; БИК: 047102651

Корр. счет: 30101810800000000651

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.