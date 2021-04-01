Пять команд из Тюмени завоевали награды фестиваля "Покорение Сибири"

| Фото: интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: интеллектуальное движение Тюменской области

Пять команд из Тюмени стали победителями и призерами межрегионального фестиваля по интеллектуальным играм "Покорение Сибири". В разных номинациях награды завоевали коллективы "Brain", "Лесная плотва", "Чистый разум", "Очки Егора Летова", "Нолон", "Тильтаник", сообщает интеллектуальное движение Тюменской области.

В числе победителей и призеров также студенты и школьники из Екатеринбурга, Перми, Москвы, Кургана и Суртуга. Всего участие в фестивале приняли 60 команд из 15 городов. Среди них 33 школьные, 23 студенческие и 4 команды колледжей.

Интеллектуальные состязания прошли одновременно на семи площадках Тюмени. Победителей определяли по результатам 45 вопросов игры "Что? Где? Когда?", пяти "Мультиигр" и турнира по "Брейн-рингу". Планируется, что турнир подтвердит статус выводящего на школьный чемпионат России по игре "Что? Где? Когда?", который пройдет 2 и 3 мая в Санкт-Петербурге.

Победители фестиваля награждены Кубками, медалями и памятными дипломами. Сильнейшим командам в игре "Что? Где? Когда?" вручили фирменные футболки, эко-сумки, кружки и наборы фирменных стикеров.