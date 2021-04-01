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В районах Тюменской области создают временные пункты размещения людей на случай паводка

Общество, 18:13 01 апреля 2021

ГИМС Тюменской области

33 пункта временного размещения населения на 2 тыс. 700 человек создано в Ялуторовском районе. Подготовку к предстоящему весеннему половодью и меры безопасности обсудили в администрации муниципалитета.

Самым рисковым населенным пунктом в районе во время паводка считается с. Памятное, которое находится на месте слияния рек Тобол и Исеть. На сегодня в селе расчистили гребень дамбы, чтобы снег сошел быстрее. В середине апреля на дамбе закроют пропускные клапаны. После вскрытия Тобола организуют измерительный пост.

В пяти селах Ялуторовского района после схода снега установят временные водомерные посты. При подтоплении криволукского низководного моста движение транспорта организуют в объезд.

"Приход весенних вод зависит от трех факторов: от объема снега в Казахстане, одновременного подъёма воды в Тоболе и Исети и от промерзания грунта в северном направлении водной артерии. Если совпадут все эти факторы одновременно, то паводок неизбежен. Мы должны быть к развитию любой ситуации", — отметил глава района Андрей Гильгенберг.

На ФАПах, расположенных в зоне подтопления, есть необходимое количество медикаментов, растворов и перевязочного материала.

Группа оперативного реагирования начнет работать в Ялуторовском районе с 5 апреля.

Анжела Лебедева

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# весеннее половодье , паводок , подготовка к паводку

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