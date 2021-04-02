  • 2 апреля 20212.04.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Конкурс видеороликов "Получи зарядку" проходит в Тюменской области

Общество, 19:23 02 апреля 2021

Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Конкурс видеороликов "Получи зарядку" стартовал в Тюменской области. Он приурочен ко Всемирному дню здоровья и продлится до 30 апреля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова.

"Мы предлагаем участникам выполнить креативную зарядку и снять видеоролик продолжительностью не более одной минуты. После этого его нужно выложить в социальных сетях ВКонтакте или TikTok с упоминанием профиля организатора @ocpr_72 и хештегами #ОбластнаяЗарядка21, #ПолучиЗАРЯДку, #ЗарядкаКаждыйДень", - рассказала она.

Победителей определят среди дошкольных коллективов, команд школьников и студентов, а также среди трудовых и семейных коллективов.

Заявки на участие принимаются до 9 апреля на электронную почту ocpr72_omo@bk.ru. По итогам конкурса победителей ждут призы и подарки от организатора.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здоровье , конкурс , Областной центр профилактики и реабилитации , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 02.04.2021Тобольск в рейтинге комфортных для проживания городов по итогам 2020 года поднялся на 11 позиций
19:25 02.04.2021Полпред и губернатор приняли участие в обсуждении стратегии развития ТюмГУ
19:23 02.04.2021Конкурс видеороликов "Получи зарядку" проходит в Тюменской области
19:10 02.04.2021Школьники Тюменской области учатся шахматам у мировых гроссмейстеров