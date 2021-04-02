Конкурс видеороликов "Получи зарядку" проходит в Тюменской области
Конкурс видеороликов "Получи зарядку" стартовал в Тюменской области. Он приурочен ко Всемирному дню здоровья и продлится до 30 апреля.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова.
"Мы предлагаем участникам выполнить креативную зарядку и снять видеоролик продолжительностью не более одной минуты. После этого его нужно выложить в социальных сетях ВКонтакте или TikTok с упоминанием профиля организатора @ocpr_72 и хештегами #ОбластнаяЗарядка21, #ПолучиЗАРЯДку, #ЗарядкаКаждыйДень", - рассказала она.
Победителей определят среди дошкольных коллективов, команд школьников и студентов, а также среди трудовых и семейных коллективов.
Заявки на участие принимаются до 9 апреля на электронную почту ocpr72_omo@bk.ru. По итогам конкурса победителей ждут призы и подарки от организатора.
Любовь Голышева