В Ишиме утеплили фасады 18 детских садов

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Работы по ремонту и утеплению фасада детсада №10 завершили в Ишиме. Все 18 садиков города на сегодня имеют современную и теплую обшивку, сообщает администрация Ишима.

Помимо утепления, внешние стены детсада обшили металлокассетами желтого и оранжевого цветов, заменили эвакуационные лестницы. Объект соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

По словам главы города Федора Шишкина, следующий этап – это благоустройство территорий детсадов. Игровые площадки и общественные пространства ждут позитивные изменения.