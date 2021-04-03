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В Ишиме утеплили фасады 18 детских садов

Общество, 13:01 03 апреля 2021

администрация Ишима во ВКонтакте

Работы по ремонту и утеплению фасада детсада №10 завершили в Ишиме. Все 18 садиков города на сегодня имеют современную и теплую обшивку, сообщает администрация Ишима.

Помимо утепления, внешние стены детсада обшили металлокассетами желтого и оранжевого цветов, заменили эвакуационные лестницы. Объект соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

По словам главы города Федора Шишкина, следующий этап – это благоустройство территорий детсадов. Игровые площадки и общественные пространства ждут позитивные изменения.

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# детский сад , ремонт , утепление , фасад

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