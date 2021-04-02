Тоболячка украла кошелек в торговом центре и сделала покупки

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемую в краже кошелька жительницу Тобольска задержали полицейские, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что кошелек с наличностью был похищен из ее сумки в торговом центре, когда женщина поставила сумку на банкетку для примерки обуви и ненадолго отвлеклась. Ущерб составил 11 тыс. рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. 35-летнюю тоболячку задержали. Свою вину она признала и рассказала, что заметила чужую сумку, когда села на банкетку, чтобы примерить обувь. Решив воспользоваться моментом, женщина достала из сумки кошелек и продолжила совершать покупки.

В настоящее время она возместила потерпевшей причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.