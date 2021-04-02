Каждый двадцатый житель Тюменской области в 2020 году заключил брак с иностранцем

управление ЗАГС Тюменской области управление ЗАГС Тюменской области

Каждый двадцатый житель Тюменской области, заключивший брак в 2020 году, связал свою судьбу с иностранным гражданином.

Традиционно, по данным начальника отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции Ирины Дихтярук и начальника отдела по вопросам гражданства Тюменского областного ЗАГСа Валентины Криводановой, это граждане Казахстана, Азербайджана, Украины и других стран СНГ.

Но регистрировались и браки с гражданами Великобритании, Ганы, Республики Йемен, Королевства Нидерландов, Марокко, Республики Ангола, Камеруна, Польши, Сербии и других. Такие данные прозвучали на совещании с представителями управления по вопросам миграции УМВД по Тюменской области.

В семьях, где один из родителей иностранный гражданин, в 2020 году зарегистрировано 7,3% рождений. Детей регистрировали не только граждане стран СНГ, но и подданные Израиля, Нигерии, Сербии, Греции, Ганы, Иордании, Канады, США, Франции, Швейцарии и других.