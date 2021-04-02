  • 2 апреля 20212.04.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени гендиректор фирмы сокрыл от налоговой 9 млн рублей

Общество, 17:35 02 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За сокрытие более 9 млн рублей от уплаты недоимки по налогам в Тюмени будут судить генерального директора акционерного общества "Мехстрой". Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что у компании накопилась большая задолженность по налогам и страховым взносам. В связи с чем налоговая инспекция в 2019 году вынесла решение о приостановлении операций по расчетным счетам организации.

По версии следствия, руководитель, чтобы уклониться от погашения недоимки, стал производить расчеты с кредитором, минуя расчетные счета акционерного общества. Таким способом в январе 2020 года было сокрыто более 9 млн рублей.

Прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# налоги , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 02.04.2021Жителям Тюменской области при покупке смартфона доступны сервисы Почты России
17:55 02.04.2021В Тюмени стартовала акция "Пасхальная благодать"
17:35 02.04.2021В Тюмени гендиректор фирмы сокрыл от налоговой 9 млн рублей
17:14 02.04.2021Тюменцам предлагают фиксировать прилет и пение перелетных птиц для акции "Весна идет"