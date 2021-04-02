В Тюмени гендиректор фирмы сокрыл от налоговой 9 млн рублей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

За сокрытие более 9 млн рублей от уплаты недоимки по налогам в Тюмени будут судить генерального директора акционерного общества "Мехстрой". Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что у компании накопилась большая задолженность по налогам и страховым взносам. В связи с чем налоговая инспекция в 2019 году вынесла решение о приостановлении операций по расчетным счетам организации.

По версии следствия, руководитель, чтобы уклониться от погашения недоимки, стал производить расчеты с кредитором, минуя расчетные счета акционерного общества. Таким способом в январе 2020 года было сокрыто более 9 млн рублей.

Прокуратура Тюменской области направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.