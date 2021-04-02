В Тюменской области глава КФХ похитил из бюджета 11 млн рублей
За хищение из регионального бюджета более 11 млн рублей будут судить главу фермерского хозяйства из Аромашевского района, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия, подозреваемый в 2017 году решил похитить средства, выделяемые на господдержку семейных животноводческих ферм. Для незаконного получения гранта он предоставил в департамент агропромышленного комплекса фиктивную выписку о наличии у него 10 млн рублей собственных средств.
Отметим, что наличие средств в размере 40% от плана расходов, необходимого для развития хозяйства, было обязательным условием для получения гранта. Департамент, не подозревая обмана, принял решение о выделении из бюджета 15 млн рублей. 11 из них подозреваемый похитил.
Преступление было выявлено в 2020 году. В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.