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В Тюменской области глава КФХ похитил из бюджета 11 млн рублей

Общество, 18:23 02 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

За хищение из регионального бюджета более 11 млн рублей будут судить главу фермерского хозяйства из Аромашевского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый в 2017 году решил похитить средства, выделяемые на господдержку семейных животноводческих ферм. Для незаконного получения гранта он предоставил в департамент агропромышленного комплекса фиктивную выписку о наличии у него 10 млн рублей собственных средств.

Отметим, что наличие средств в размере 40% от плана расходов, необходимого для развития хозяйства, было обязательным условием для получения гранта. Департамент, не подозревая обмана, принял решение о выделении из бюджета 15 млн рублей. 11 из них подозреваемый похитил.

Преступление было выявлено в 2020 году. В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , суд

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