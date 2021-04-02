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В Тюмени в Плехановском бору развесили 28 скворечников

Общество, 18:48 02 апреля 2021

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28 скворечников развесили в Плехановском бору в Тюмени 2 апреля. Новые домики для птиц смастерили учащиеся 7в класса школы № 65, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

"За это благое дело поселившиеся в скворечниках птицы обязательно отблагодарят горожан своей полезной деятельностью и мелодичным пением", – говорят специалисты.

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От администрации города участникам акции "День птиц" вручены благодарственные письма и специально изготовленные к акции магниты.

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