  • 2 апреля 20212.04.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольск в рейтинге комфортных для проживания городов по итогам 2020 года поднялся на 11 позиций

Общество, 19:35 02 апреля 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Тобольск в индексе качества городов комфортных для проживания по итогам 2020 года находится на пятой строчке. Тогда как в 2019 году был на 16 месте. Рейтинг составлен Министерством строительства и ЖКХ совместно с ДОМ.РФ.

Этой новостью поделился глава Тобольска Максим Афанасьев в Instagram.

"За 2020-й год Тобольск набрал 221 балл в индексе качества городской среды, за 2019-й у нас было 200 баллов, за 2018-й - 177. Мы многое сделали за это время: в рамках реализации нацпроектов, программы развития городской среды "Тобольск 2020", благоустройства общественных пространств, озеленения, сокращения аварийного жилищного фонда, создания безбарьерной среды. Один из важных критериев – участие горожан в принятии решений по развитию города и за это вам всем огромное спасибо", - сказал Афанасьев.

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram ﻿

Добавим, что в рейтинге средних городов, находящихся в условно комфортном климате, перед Тобольском расположились четыре города Московской области. Здесь же есть и Ишим Тюменской области, но он остался на девятом месте, так же как и в 2019 году.

Всего в индекс качества попали 1 тыс. 116 городов страны.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# индекс качества городской среды , национальный проект Комфортная среда , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 02.04.2021Тобольск в рейтинге комфортных для проживания городов по итогам 2020 года поднялся на 11 позиций
19:25 02.04.2021Полпред и губернатор приняли участие в обсуждении стратегии развития ТюмГУ
19:23 02.04.2021Конкурс видеороликов "Получи зарядку" проходит в Тюменской области
19:10 02.04.2021Школьники Тюменской области учатся шахматам у мировых гроссмейстеров