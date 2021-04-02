Тобольск в рейтинге комфортных для проживания городов по итогам 2020 года поднялся на 11 позиций

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Тобольск в индексе качества городов комфортных для проживания по итогам 2020 года находится на пятой строчке. Тогда как в 2019 году был на 16 месте. Рейтинг составлен Министерством строительства и ЖКХ совместно с ДОМ.РФ.

Этой новостью поделился глава Тобольска Максим Афанасьев в Instagram.

"За 2020-й год Тобольск набрал 221 балл в индексе качества городской среды, за 2019-й у нас было 200 баллов, за 2018-й - 177. Мы многое сделали за это время: в рамках реализации нацпроектов, программы развития городской среды "Тобольск 2020", благоустройства общественных пространств, озеленения, сокращения аварийного жилищного фонда, создания безбарьерной среды. Один из важных критериев – участие горожан в принятии решений по развитию города и за это вам всем огромное спасибо", - сказал Афанасьев.

Добавим, что в рейтинге средних городов, находящихся в условно комфортном климате, перед Тобольском расположились четыре города Московской области. Здесь же есть и Ишим Тюменской области, но он остался на девятом месте, так же как и в 2019 году.

Всего в индекс качества попали 1 тыс. 116 городов страны.

Анжела Лебедева