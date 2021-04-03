Врачи не советуют есть жареные яйца с колбасой

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Жареные яйца с колбасой или мясом являются самым вредным вариантом употребления яиц.

Такое мнение высказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщает РИА Новости.

"Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным", - предупредил врач.

По его словам, употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза. Регулярно есть такое блюдо не стоит.

Диетолог добавил, что на его взгляд самым полезным вариантом употребления этого продукта являются яйца пашот.