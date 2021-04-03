ХК "Рубин" проведет в Новокузнецке третий матч серии плей-офф

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" проведет третий и четвертый матчи полуфинальной серии "Кубка Петрова" с "Металлургом" в Новокузнецке 3 и 4 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб рубиновцев во главе с Михаилом Звягиным взял в поездку вратарей Егора Назарова, Алексея Артамкина и Георгия Анаркулова.

В линии обороны могут сыграть защитники: Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Никита Воронин, Кирилл Меляков, Дмитрий Лютов, Игорь Мережко, Георгий Бердюков, Константин Фаст и Дмитрий Акишин.

В обойме тюменского клуба нападающие: Семён Иванов, Егор Попов, Георгий Бусаров, Иван Степанов, Константин Кузнецов, Вадим Хлопотов, Егор Бабенко, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Вадим Кравченко, Никита Мокин, Артём Пылаев, Алексей Митрофанов, Роман Чемерикин и Жан Якуценя.

После двух матчей, проведённых соперниками в Тюмени, в противостоянии установился паритет (1-1). На старте серии сильнее был "Металлург", добившийся успеха в овертайме (3:2). На следующий день, с таким же результатом и также в первом дополнительном периоде, чашу весов на свою сторону склонил "Рубин".

Поединки в Новокузнецке будут начинаться в 15 часов по тюменскому времени.