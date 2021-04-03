В Тюменской области выявили 55 новых случаев COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще у 55 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области. За последние сутки в России подтвердили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,6% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 384 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 618 человек.

В Москве зафиксировали 2 тыс. 11 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 717, в Московской области - 594.

В Свердловской области зарегистрировали 133 заболевших, в Челябинской области - 128, в Ханты-Мансийском автономном округе - 72, в Курганской области - 40, на Ямале - 21.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 572 тыс. 77 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 100 тыс. 17 летальных исходов, выздоровели 4 млн 195 тыс. 869 человек.