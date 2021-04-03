Шесть человек с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки
Шесть человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 3 апреля.
Несмотря на все усилия, не удалось спасти жизни четерых женщин в возрасте от 57 до 84 лет и двух мужчин 28 и 30 лет. У всех были хронические заболевания и отягощенный анамнез.
За весь период пандемии в регионе умерли 409 человек с коронавирусом. Зафиксировано 55 новых случаев инфекции, один из заболевших - ребенок. Всего с начала пандемии COVID-19 подверглись 33 тыс. 764 человек.
Выздоровел 61 человек, за весь период - 31 тыс. 851.
К ИВЛ подключены 15 пациентов. 5 тыс. 46 человек остаются под медицинским наблюдением. 580 - на перевахтовке.