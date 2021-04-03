Шесть человек с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Шесть человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб 3 апреля.

Несмотря на все усилия, не удалось спасти жизни четерых женщин в возрасте от 57 до 84 лет и двух мужчин 28 и 30 лет. У всех были хронические заболевания и отягощенный анамнез.

За весь период пандемии в регионе умерли 409 человек с коронавирусом. Зафиксировано 55 новых случаев инфекции, один из заболевших - ребенок. Всего с начала пандемии COVID-19 подверглись 33 тыс. 764 человек.

Выздоровел 61 человек, за весь период - 31 тыс. 851.

К ИВЛ подключены 15 пациентов. 5 тыс. 46 человек остаются под медицинским наблюдением. 580 - на перевахтовке.