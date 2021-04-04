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Водитель и пассажир легковуши погибли после лобового столкновения с большегрузом на федеральной трассе

Общество, 10:16 04 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли после лобового столкновения автомобилей Жигули и большегруза МАН на 107-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе вечером 3 апреля.

"В 23 часа "Жигули" 7-ой модели выехали на встречную полосу, где столкнулись с большегрузом МАН. Погибли 19-летний водитель "Жигулей" и 20-летний пассажир этой машины", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Оба погибших были жителями дер. Чеганова Ярковского района. Водитель "Жигулей" не имел водительского удостоверения. По данным ГИБДД, водитель легковушки в 2020 году привлекался к административной ответственности за езду без прав. А в 2021 году его наказали за то, что он сел за руль в нетрезвом виде.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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