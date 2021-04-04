Водитель и пассажир легковуши погибли после лобового столкновения с большегрузом на федеральной трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли после лобового столкновения автомобилей Жигули и большегруза МАН на 107-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе вечером 3 апреля.

"В 23 часа "Жигули" 7-ой модели выехали на встречную полосу, где столкнулись с большегрузом МАН. Погибли 19-летний водитель "Жигулей" и 20-летний пассажир этой машины", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Оба погибших были жителями дер. Чеганова Ярковского района. Водитель "Жигулей" не имел водительского удостоверения. По данным ГИБДД, водитель легковушки в 2020 году привлекался к административной ответственности за езду без прав. А в 2021 году его наказали за то, что он сел за руль в нетрезвом виде.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова