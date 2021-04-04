Александр Моор поздравил тюменских геологов с профессиональным праздником

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Тюменская область гордится славными страницами становления нефтегазового комплекса Западной Сибири, основу успеха которого заложили наши геологи и геофизики. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с Днем геолога.

"Трудовые и научные достижения геологов стали надежной базой для социально-экономического развития страны и региона. В последние годы отрасль значительно продвинулась вперед, решая задачи по обеспечению дальнейшего рентабельного освоения запасов полезных ископаемых", - отметил губернатор.

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам, которые самоотверженным трудом обеспечивали стабильное развитие региона и страны, а сегодня передают опыт и знания молодому поколению.

Александр Моор пожелал тюменским геологам здоровья и удачи, уникальных находок и открытий.

Евгений Бабенко