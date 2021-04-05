Солисты лучших оперных театров России и Европы споют для тюменских медиков

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Более 500 медицинских работников посетят вокальное шоу группы VIVA в концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии. Оно состоится 6 апреля и приурочено ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В состав вокальной группы входят пятеро разноплановых вокалистов - солисты лучших оперных театров России и Европы, звезды мюзиклов, участники мировых ТВ-шоу.

Артисты исполняют известные хиты и арии в новой интерпретации. На концерте в Тюмени вокалисты представят шоу "Несравненная".