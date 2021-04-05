Тюменец вынес из дома жены телевизор, холодильник и пылесос

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменца задержали по подозрению в краже бытовой техники, сообщает городское УМВД. Ущерб составил 55 тыс. рублей.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница дома по ул. Пермякова. Из ее квартиры пропали телевизор, холодильник и пылесос, следов взлома на входной двери не было.

Подозрение пало на супруга потерпевшей, с которым женщина находится в бракоразводном процессе. У него были ключи от квартиры. Мужчину доставили в отдел полиции, где ранее судимый 27-летний тюменец признался в содеянном.

Он рассказал, что воспользовался отсутствием супруги и вынес технику. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.