Футболисты "Тюмени" победили в первом матче года

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" одержал победу в первом официальном матче в 2021 году на домашней площадке 4 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы со счетом 2:0 обыграли третью команду своей группы ОЛИМП-Первенства России команд клубов ПФЛ – ульяновскую "Волгу".

Счет был открыт на 23 минуте. С пенальти отличился Александр Коротаев. В начале второго тайма преимущество хозяев упрочил Данил Карпов. На 61 минуте Виталий Горулев чуть не забил третий гол ударом со своей половины поля.

"Первая игра со зрителями за долгое время. Это добавило нам сил. Очень помогла поддержка болельщиков, когда мы остались в меньшинстве после удаления. Тяжело было обороняться весь тайм вдесятером, но игроки справились с этой задачей", - рассказал после игры главный тренер тюменцев Игорь Меньщиков.

После этой победы "Тюмень" стала лидером четвертой группы, обойдя на одно очко "Новосибирск", который свой матч этого тура проведет 6 апреля.