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Челябинские юные спасатели одержали победу на соревнованиях в Тюмени

Общество, 11:58 05 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Команда из Челябинской области одержала победу в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Тюмени. За звание сильнейших в манеже Тюменского учебного центра боролись сборные Омской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Всего семь команд, около 100 спортсменов, сообщает МЧС по Тюменской области.

Соревнования прошли в двух дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице на второй и третий этаж учебной башни; преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. В трех возрастных группах: младшей, средней и старшей.

Победителей определяли как в личном, так и в командном зачетах по сумме баллов, набранных в каждом виде состязаний.

Второе место - у спортсменов из Свердловской области. Третье место заняла сборная Югры. Тюменцы - четвертые. Все победители получили ценные призы от Всероссийского добровольного пожарного общества.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарно-прикладной спорт

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