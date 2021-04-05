В Ишиме самыми популярными косплеями стали герои русских народных сказок

| Фото: детская библиотека Ишима | Фото: детская библиотека Ишима

Победителей творческого фотоконкурса "Время косплея" определили в Ишиме. В нем приняли участие более 50 ребят. Лучших косплееров наградили на Неделе детской и юношеской книги. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник ишимской детской библиотеки Юлия Назарова.

Самыми популярными косплеями стали образы героев русских народных сказок. На втором месте такие книжные персонажи, как Дюймовочка, Красная шапочка, кот Матроскин, Пеппи Длинный чулок. Также ребята предстали в образах любимых кино- и мультгероев панду По, черепашек-ниндзя, дракошу Тошу, Пинки Пай и других.

"Все работы уникальные, творческие и интересные! Дети вместе со своими семьями хорошо потрудились", - отметила библиотекарь.

Жюри выбрало по три победителя в трех возрастных номинациях. Золотыми косплеерами признали Ярослава Фролова, Дарью Ляпину и Анастасию Щербакову. Онлайн-голосование в группе "Библиотеки города Ишима" помогло выбрать косплей, который больше всего приглянулся публике. Приз зрительских симпатий достался Красной Шапочке Софии Горловой.

Спонсором фотосостязания выступил благотворительный фонд "Сила добра".

Инна Кондрашкина