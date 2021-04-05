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В ишимском мини-зоопарке "Ноев ковчег" ищут пару для совы Симы

Общество, 16:50 05 апреля 2021

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Сова Сима из ишимского мини-зоопарка "Ноев ковчег" снесла яйца. Работники зоопарка задумались о поиске пары для Симы, чтобы в следующем году сова смогла высидеть и вырастить птенцов. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор конного клуба "Кентавр", на базе которого действует зоопарк, Евгения Пшеничникова.

Сима будет доброй и заботливой мамой, считает она. В зоопарке наступило время весны и любви. Павлины распускают хвосты, но ввиду отсутствия самочек делают это перед зрителями. Шестилетний самец, длина хвоста которого достигла 1 м 50 см, делает это редко и с достоинством. А полуторагодовалый молодой павлин, на перьях которого только появляются глазки, пушит хвост часто и с удовольствием, при этом прихлопывает крыльями и всячески красуется перед публикой.

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Не отстают от них и фазаны. Красный золотой и серебряный заигрывают со своими подругами: пушат воротники и, как могут, топорщат хвосты.

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Норка Герман и лиса Атланта просят зрителей обратить на них внимание и настаивают на тактильном контакте. Атланта подставляет почесать животик, а Герман высовывает лапки, чтобы до них дотронулись.

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

"Обычно к середине апреля появляются маленькие бельчата. Сначала мы узнаем об этом по кормящей маме и ее виду, а недели через две выходят на прогулку и сами малыши", - рассказала Евгения Пшеничникова.

конный клуб "Кентавр" | Фото: конный клуб "Кентавр"

Жеребцы начали свои весенние танцы, добавила она. На прогулках они выступают перед кобылами, призывно ржут и гарцуют.

Крольчата, которые появились в марте, подросли, но все еще безымянные, конкурс кличек для них продолжается. Свои варианты можно присылать в группу.

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Инна Кондрашкина

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# весна , животные , Ишим , Кентавр , конный клуб , мини-зоопарк

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