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Новогодние елки стали появляться на контейнерных площадках Тюмени

Общество, 13:25 05 апреля 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Новогодние елки обнаружены сразу на нескольких контейнерных площадках в Тюмени, сообщает пресс-служба ТЭО.

Региональный оператор напоминает, что новогодние деревья, как и другие крупногабаритные коммунальные отходы выносить на контейнерную площадку можно. Куда-то звонить или дополнительно оплачивать утилизацию габаритных отходов не нужно: их вывезет специальный мусоровоз.

Уточнить график вывоза крупногабарита с ближайшей площадки, сообщить о преждевременном переполнении контейнеров или получить консультацию у регоператора жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 8-800-250-73-26.

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# ТЭО , уборка мусора

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