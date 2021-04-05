Новогодние елки стали появляться на контейнерных площадках Тюмени

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Новогодние елки обнаружены сразу на нескольких контейнерных площадках в Тюмени, сообщает пресс-служба ТЭО.

Региональный оператор напоминает, что новогодние деревья, как и другие крупногабаритные коммунальные отходы выносить на контейнерную площадку можно. Куда-то звонить или дополнительно оплачивать утилизацию габаритных отходов не нужно: их вывезет специальный мусоровоз.

Уточнить график вывоза крупногабарита с ближайшей площадки, сообщить о преждевременном переполнении контейнеров или получить консультацию у регоператора жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 8-800-250-73-26.