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В Тюмени братья вынесли из магазинов более 50 тысяч рублей

Происшествия, 15:55 05 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двух братьев, подозреваемых в серии краж денег из магазинов, задержала полиция. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Три обращения по поводу краж из продуктовых магазинов поступило в полицию города в конце марта. Во всех случаях неизвестные ночью проникали в помещения через разбитые окна.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники действовали вдвоем и в ночь преступлений передвигались от магазина к магазину на автомобиле "Газель".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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