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Школа продюсеров соберет более ста участников в Тюмени

Общество, 13:06 06 апреля 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Более 100 участников соберет Школа продюсеров сообществ, которая откроется в Тюмени 8 апреля. Встречи пройдут в онлайн и оффлайн форматах.

"Школа продюсеров сообществ – способ нашей команды перенести в Тюмень передовые управленческие практики по проектированию новых инициатив. Мы считаем, что в нашем городе концентрируется много умных, талантливых, интересных лидеров и руководителей с продвинутыми идеями. Наша школа – это еще один способ вооружить их новыми инструментами – коллективного интеллекта, который позволяет генерировать идеи и выстраивать стратегии по их реализации", – рассказала автор и создатель проекта Ольга Петрушина.

Во время открытия пройдет лекция по направлению "пул" от вице-президента Федерации бильярдного спорта России Льва Ярославцева. Он расскажет о своем опыте создания тематических сообществ: как зарождается идея сообщества, какие первые шаги важно сделать и какие препятствия ждут на этом пути. Сам он развивал американский бильярд (пул) в России одним из первых и очень быстро вывел первых учеников в мировые чемпионы.

Также пройдет знакомство участников внутри групп потенциальных сообществ по направлениям: фестиваль соучастия; сообщество модников по принципам Sustainable Fashion; формирование свободных детей и подростков через творчеств; экспериментальное искусство; сторителлинг как инструмент развития городской культуры; создание системы производства и экспорта цифрового продукта для мировой киноиндустрии и сферы медиа; сообщество по развитию музыкальной индустрии – "Музыкальные котики".

Инна Пахомова

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# молодежь , сообщества

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