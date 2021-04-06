Выставку "Необыкновенный мир" откроют в тюменской научной библиотеке

| Фото: из сообщества "Студия рисования. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Студия рисования. Тюмень" во ВКонтакте

Открытие выставки "Необыкновенный мир" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева 7 апреля в 16 часов, сообщают организаторы.

На выставке представят творческие работы художественной студии Галины Постниковой. Она является профессиональным художником, опытным педагогом, мастером по технике "живопись шерстью".

"Студия Галины Постниковой – это профессиональное обучение рисованию взрослых и детей, а также графике, технике "живопись шерстью" и другим новым интересным направлениям. Это место для вдохновения и реализации творческих проектов", – рассказали организаторы.

Выставка проработает до 30 июня. Чтобы посетить ее, необходимо зарегистрироваться по телефону: 565-300 (доб. 3061).