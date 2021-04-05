500 кубометров мусора вывезли с улиц Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Около 500 куб. м мусора, собранного вдоль дорог и газонов, вывезли дорожные службы Тюмени за выходные дни. Уборка города ведется круглосуточно, в одну смену на подборе мусора работают около 100 человек, сообщает городская администрация.

Это ручной труд и производительность зависит от количества мусора и ширины газона, а также от состояния покрытия газона.

Также на улицы выходят большие дорожные пылесосы. Они могут работать только при плюсовой температуре, но такие машины очень эффективны в борьбе с пылью и грязью. Пылесосить будут все улицы - от загруженных магистралей до второстепенных дорог.

Отправить сообщения о неубранном мусоре вдоль улично-дорожной сети или на дворовой территории можно на портал "Тюмень – наш дом".