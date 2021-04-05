  • 5 апреля 20215.04.2021понедельник
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

500 кубометров мусора вывезли с улиц Тюмени

Общество, 18:18 05 апреля 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Около 500 куб. м мусора, собранного вдоль дорог и газонов, вывезли дорожные службы Тюмени за выходные дни. Уборка города ведется круглосуточно, в одну смену на подборе мусора работают около 100 человек, сообщает городская администрация.

Это ручной труд и производительность зависит от количества мусора и ширины газона, а также от состояния покрытия газона.

Также на улицы выходят большие дорожные пылесосы. Они могут работать только при плюсовой температуре, но такие машины очень эффективны в борьбе с пылью и грязью. Пылесосить будут все улицы - от загруженных магистралей до второстепенных дорог.

Отправить сообщения о неубранном мусоре вдоль улично-дорожной сети или на дворовой территории можно на портал "Тюмень – наш дом".

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка мусора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:34 05.04.2021Ложки, пивные банки и квадрат Харченко используют жители Тюменской области для просмотра цифрового ТВ
19:02 05.04.2021Телеканал "Тюменское время" представит новое шоу "Все включено"
18:51 05.04.2021За сосульки на крыше в поселке Московском наказали главу управляющей компании
18:40 05.04.2021Дождь и сильный ветер обещают синоптики жителям Тюменской области