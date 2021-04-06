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Медицинский город приглашает тюменцев на бесплатное обследование

Общество, 13:48 06 апреля 2021

"Медицинский город" | Фото: "Медицинский город"

Онкологи Медицинского города напоминают жителям Тюменской области о возможности убедиться в своем здоровье, пройдя специальный комплекс обследований. Провериться можно без направлений и предварительных записей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Для обследования необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и следовать по специальной зеленой линии на полу. Она приведет к кабинету раннего выявления заболеваний. Работают мужские и женские кабинеты раннего выявления заболеваний, пациенты могут их посещать с 18 лет.

Осмотр проводит медицинский работник, прошедший специальную подготовку в Медицинском городе по основным диагностическим навыкам и методам выявления предопухолевых заболеваний и злокачественных новообразований.

При подозрении на заболевание специалист кабинета в обязательном порядке выдаст пациенту специальный маршрутный лист для прохождения диагностических исследований. При отсутствии жалоб на здоровье специалисты направят на скрининг.

Достаточно посещать специалиста кабинета раннего выявления заболеваний один раз в год, чтобы убедиться в своем здоровье, отмечают в Медицинском городе.

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# Медицинский город , обследование , скрининг

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