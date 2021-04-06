Молодые тюменцы воровали на стройках кабель и инструменты

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Тюменские полицейские раскрыли серию краж имущества на строительных объектах, сообщает УМВД РФ по Тюменской области. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей.

В полицию Тюмени поступили заявления от представителей строительных объектов о хищениях с их территорий. Злоумышленники уносили электроинструменты и кабель.

Стражи правопорядка предположили, что ко всем эпизодам причастны одни и те же лица. Подозреваемыми оказались трое молодых людей в возрасте 20-22 лет. Установлена их причастность к совершению восьми хищений.

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Злоумышленники признались, что перелазили через заборы, попадали на территории строительных объектов, откуда похищали чужое имущество. Инструменты они продавали через Интернет, а кабель сдавали в пункты приема металлолома. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Расследование продолжается.