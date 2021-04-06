В Тюмени волонтеры проведут зарядку для горожан и примут нормы ГТО на бульваре Гостеприимства

| Фото: #Физкультуранаработе Тюмень во ВКонтакте | Фото: #Физкультуранаработе Тюмень во ВКонтакте

Тюменских любителей спорта и поклонников активного образа жизни приглашают на бульвар Гостеприимства у отеля Vostok, где 7 апреля пройдет праздник ко Всемирному дню здоровья.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила специалист отдела организации физкультурно-оздоровительной работы городского департамента по спорту и молодежной политике Светлана Соколкова.

Горожане смогут проверить свою силу, выносливость и выполнить нормы ГТО с 9 до 11 часов. Им предстоит отжаться, поднять 16-ти килограммовую гирю, сделать наклон вперед с прямыми ногами, прыгнуть в длину и поднять туловище из положения лежа.

После чего в 11 часов студенты-волонтеры проведут зарядку для коллектива отеля - нового участника межведомственного проекта "Физкультура на производстве".

Светлана Соколкова рассказала, что проект запущен с начала года, в нем участвуют 26 организаций и предприятий города. Благодаря ему более 2 тыс. 500 тюменцев стали систематически заниматься физкультурой.

"Наша целевая аудитория разновозрастная - работающие люди от вчерашних выпускников до пенсионеров. Это педагоги школ, вузов и детских садов, специалисты сферы обслуживания, офисные работники и даже сотрудники МЧС. Кто-то весь день сидит, другие проводят по восемь часов на ногах. В зависимости от вида деятельности подбирается и комплекс упражнений", - подчеркнула специалист.

Спортивных волонтеров на сегодняшний день десять человек активного состава, и десять включаются в процесс. Ребята учатся в Тюменском колледже производственных и социальных технологий по направлениям "Физкультура и спорт" и "Адаптивная физкультура", поэтому упражнения подбирают со знанием дела. Для тех, кто весь день у компьютера, предусмотрена также обязательная зарядка для глаз.

"Люди хотят участвовать в проекте, пишут, звонят, узнают, как в него попасть. Мы рады всем", - добавила Светлана.

Чтобы узнать подробности, нужно позвонить по телефону8 (3452) 35-30-79 или заглянуть в группу.

Организатором проекта выступает городской департамент по спорту и молодежной политике. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Инна Кондрашкина