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Поселок Новотуринский в Тюменском районе подключат к городской системе водоснабжения

Общество, 14:56 07 апреля 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Пос. Новотуринский Тюменского района будет подключен к городской системе водоснабжения 8 апреля. Сети Новотуринского соединят с магистральным водопроводом, по которому чистая вода уже пришла в поселки Яр, Ембаево, Каскару и д. Тураева, сообщает Росводоканал Тюмень.

Для подключения пос. Новотуринский к системе водоснабжения построено более километра сетей и установлен регулятор давления.

Жителей поселка предупредили об ограничении водоснабжения 8 апреля с 9 до 24 часов. За это время специалисты "Росводоканал Тюмень" проведут подключение к новому водопроводу и промывку внутриквартальных сетей.

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# Росводоканал Тюмень , чистая вода

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