Жителей Тюменской области начали консультировать по вакцине "ЭпиВакКорона" с 7 апреля

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Операторы Единого консультационного центра Роспотребнадзора начали консультировать граждан по вопросам иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона" с 7 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Звонки на телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 - бесплатные. Консультанты расскажут о принципах работы и особенностях применения вакцины, которая начала поступать в российские регионы, а также о показаниях и противопоказаниях к вакцинации. Вакцина "ЭпиВакКорона" разработана в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Вакцинация - главная и самая эффективная защита от COVID-19. В настоящее время в России зарегистрированы три отечественных вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация ведется с января 2021 года.