Тюменские исследователи выявили первый случай заражения британским штаммом COVID-19 в Екатеринбурге

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Первый случай заражения британским штаммом COVID-19 выявлен у жительницы Екатеринбурга в результате исследования, проведенного тюменскими специалистами. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. Британский штамм COVID-19 был обнаружен у нее при высокотехнологичном молекулярном генетическом исследовании пробы, которое было проведено в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения одной из екатеринбургских больниц.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц, информация о них направлена в территориальные отделы управления Роспотребнадзора по Свердловской области и иные региональные управления Роспотребнадзора для проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного обследования.

Напомним, мониторинг за новыми штаммами коронавируса проводится Роспотребнадзором с начала 2021 года. Материал для определения вариантов вируса отбирается у заболевших новой коронавирусной инфекцией, прибывших из-за рубежа, а также у контактных с прибывшими из-за рубежа, в клинически тяжелых случаях, у лиц с устойчивостью к лечению. Для высокотехнологичного молекулярного генетического исследования пробы из Свердловской области направляются в Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск.