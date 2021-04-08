В Тюмени издали книгу об инклюзивной академической мобильности

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Книга, посвященная инклюзивной академической мобильности, вышла в ТюмГУ. В ней представлено теоретическое осмысление феномена академической мобильности и анализ эффективных инклюзивных стратегий, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В реальной жизни еще существует много барьеров, ограничивающих мобильность человека. В том числе и в сфере образования. Моделирование и описание механизмов преодоления этих барьеров входит в намерения нашей команды книги", - рассказала научный руководитель проекта Людмила Волосникова.

Читателям книги доступны также кейсы студентов, поделившихся личным опытом академической мобильности.

Напомним, первым изданием, вышедшим в серии "Инклюзия и образование в XXI веке", стала русскоязычная монография германского профессора Ольги Грауманн "Школа на пути к инклюзии. Критическая инвентаризация".