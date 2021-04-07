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В Тюменской области 28 бригад готовы устранять последствия паводка на линиях связи

Общество, 14:44 07 апреля 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

28 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять последствия весеннего таяния снега на линиях связи Тюменской области: 25 будут работать в районах и три — в областном центре. Об этом сообщает "Ростелеком".

Проверка готовности средств аварийного энергообеспечения и экипажей подвижного узла связи к паводку и пожароопасному сезону была испытана в ходе штабной тренировки.

Во всех населенных пунктах тщательно обследованы линии связи и вводные колодцы кабельной канализации. Все значимые объекты связи оборудованы системами автоматического оповещения для оперативного устранения аварийных ситуаций, определен порядок пополнения запасов топлива для дизельных генераторов.

Для предотвращения ЧС организовано взаимодействие с подразделениями МЧС России по Тюменской области и с местными администрациями. Ежедневно в онлайн-режиме связистам поступает оперативная информация с прогнозами возможного подтопления населенных пунктов.

Ростелеком | Фото: Ростелеком

"Наша основная задача — не допустить аварийных ситуаций на сетях и обеспечить стабильную бесперебойную работу инфраструктуры. С марта введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях, проверена работоспособность таксофонов", - рассказал технический директор филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Алексей Рогачев.

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# паводок , Ростелеком

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