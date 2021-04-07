Креативные пространства создадут в круглой бане, на набережной Тюмени и на объектах в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Креативные пространства на месте промзон и заброшенных зданий создадут участники программы Rurban Creative Lab в Тюмени и Тобольске. Масштабное обновление предстоит в Тюмени в круглой бане на ул. Ленина, пешеходном пространстве на ул. Дзержинского и на набережной, бывших производственных помещениях ДСК-500, двух объектах культурного наследия в Тобольске, сообщает пресс-служба администрации города.

"Пустующие пока территории в скором будущем активно задействуют в городской жизни. Но главное, что общественные пространства должны стать знаковыми и для горожан, и для туристов. Это положительно отразится на качестве городской среды", – отметили в мэрии.

По мнению главы Тюмени Руслана Кухарука, запуск площадок позволит расширить взаимодействие бизнеса с творческими группами и откроет для города новые возможности.

Напомним, команда Тюменской области в минувшие выходные участвовала в защите концепта развития пространств для креативных индустрий и творческих сообществ. Представители региона рассказывали о проектах, которые позволят преобразить в Тюмени и Тобольске неиспользуемые здания и площадки. На защите показали ролик с известными тюменцами, которые уже реализуют творческие и бизнес-проекты в городе. Тюменская область попала в Топ-10 регионов, в которых будут развивать креативные кластеры.

Отметим, свое видение развития территорий представлял 21 регион. 10 субъектов перешли на второй этап программы. К концу 2021 года регионы-победители создадут и запустят по три креативных кластера.