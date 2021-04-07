Мужчина, сбивший насмерть двух девочек в поселке под Тюменью, получил год лишения свободы

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Тюменском районе водитель получил год лишения свободы. 44-летний мужчина в состоянии опьянения совершил наезд на двух девочек, сообщает региональная прокуратура.

Также суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Суд установил, что 9 августа 2020 года пос. Винзили нетрезвый водитель автомобиля "Москвич" сбил девочек 11 и 12 лет и уехал с места происшествия. Его догнал на своей машине очевидец аварии. За пьяную езду мужчина был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 6 тыс. рублей. Одна из девочек получила вред здоровью средней тяжести.

Выяснилось, что в апреле 2020 года водитель был арестован на 13 суток за пьяную езду без прав. В августе прокуратура Тюменского района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, но в октябре подсудимый скрылся и был объявлен в розыск. В декабре его задержали.