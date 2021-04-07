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Тюменские паралимпийцы возглавили мировой рейтинг в лыжных гонках и биатлоне

Спорт, 14:24 07 апреля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Тюменские паралимпийцы успешно выступили на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушениями зрениями, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Соревнования прошли в Словении и Финляндия. За награды боролись 17 паралимпийских сборных. По итогам двух этапов тюменка Вера Хлызова завоевала пять золотых наград в биатлоне, также золото, серебро и четыре бронзы в лыжных гонках. У Юлии Смирновой два серебра и две бронзы в биатлоне.

Станислав Чохлаев в биатлонных гонках завоевал три золота, два серебра, в лыжных гонках - три золота, два серебра и бронзу. Николай Полухин взял золото, серебро и бронзу в биатлоне и такие же награды в лыжных гонках.

После двух туров первое место в общем зачете по лыжным гонкам занял тюменский паралимпиец Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), с небольшим отрывом обогнавший еще одного тюменца Николая Полухина (лидер Эдуард Березин). Аналогичным образом сложилась картина и в мужском тотале по биатлону: Станислав стал первым, Николай – вторым.

У женщин лидерами Кубка мира по биатлону тоже стали тюменки. Мировой рейтинг возглавила Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), строчкой ниже расположилась Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов). Кроме этого, Вера Хлызова стала третьей в лыжных гонках.

Четыре тюменских атлета войдут в состав сборной страны, которая выступит на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

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# Николай Полухин , паралимпийцы , Станислав Чохлаев

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