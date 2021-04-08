В Тюмени серебряная спортсменка проводит массовую зарядку в сквере каждое воскресенье

| Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" во ВКонтакте

Горожан приглашают на массовую зарядку проекта "Бабушкин воркаут" в сквер Комсомольский каждое воскресенье к 10 часам.

По словам куратора проекта Марии Белоус, на этой площадке тренировки проводит самая активная серебряная спортсменка Нурия Биктяшева. Она прошла специальное обучение и разработала универсальный комплекс упражнений для любого возраста. Нурия считает, что если сидеть дома и не заниматься спортом, то жизнь и здоровье становятся хуже. Занятия же дают бодрость, активность и не оставляют времени задумываться о возрасте.

В среднем еженедельно на зарядку приходят около 20 человек, сначала они разминаются, потом бегают или занимаются скандинавской ходьбой, проходят от четырех до шести километров.

"Тренируются люди от 50 до 65 лет, их внуки, к занятиям часто присоединяется молодежь, гуляющая в парке. Наш проект направлен на популяризацию физкультуры, доступность и взаимодействие поколений, возможность бесплатного освоения простых и удобных спорт-практик", - подчеркнула Мария Белоус.

На сегодняшний день в проекте "Бабушкин воркаут" задействованы 52 серебряных волонтера. Программа реализуется благотворительным фондом "Старшее поколение" и региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Проект соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Инна Кондрашкина