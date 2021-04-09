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Общегородской субботник пройдет в Тюмени 17 апреля

Общество, 08:23 09 апреля 2021

из сообщества "Тюмень I Комфортная среда" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень I Комфортная среда" во ВКонтакте

Общегородской субботник в преддверии Дня Победы пройдет в Тюмени 17 апреля с 9 до 13 часов, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

Присоединиться к событию, убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия или принять участие в акциях по наведению чистоты и порядка в тюменских парках и скверах может любой желающий.

Помимо уборки территорий предусмотрены ремонт и покраску малых архитектурных форм и ограждений, посадку деревьев и кустарников.

В день проведения субботника тюменцы, проживающие в частных домах, могут по телефону оставить заявку в управе соответствующего административного округа на вывоз собранного мусора.

Жители города, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа для определения места участия.

"Дорожные и коммунальные службы уже активно борются с грязью и пылью, приводят улицы в порядок после зимы. Подрядчики ежедневно моют ограждения и светофоры, ремонтируют МАФы, убирают мусор", – добавили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

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# субботник , уборка мусора

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