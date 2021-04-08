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В Тюмени 200 человек получили консультации в центре "Мой бизнес" за три месяца

Экономика, 11:47 08 апреля 2021

центр "Мой бизнес" ВКонтакте | Фото: центр "Мой бизнес" ВКонтакте

О старте и ведении собственного дела, льготном финансировании, имущественной и организационной поддержке и по другим вопросам тюменских предпринимателей бесплатно консультируют в центре "Мой бизнес". С начала 2021 года в учреждении приняли более 200 человек, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Консультации могут получить руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свой бизнес.

Услугу оказывают в центре "Мой бизнес" по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142 (здание тюменского технопарка).

Подробности по телефону +7 (3452) 53-40-00, доб. 1093.

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# консультации , Мой бизнес , предпринимательство

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