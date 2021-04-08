Житель Вагайского района устроил поножовщину в родительском доме

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве своей матери, осудят в Вагайском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В феврале 2021 года 34-летний житель Вагайского района пришел в гости к своим родителям. Во время домашней ссоры словесная перепалка переросла в потасовку. Мужчина несколько раз ножом ударил 58-летнего отца, затем нанес ножевые ранения матери. Она скончалась на месте. Отец обвиняемого остался жив.

Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан и заключен под стражу.