Игроки МФК "Тюмень" помогут сборной России в матчах с Арменией и Грузией

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Трое игроков МФК "Тюмень" помогут сборной России в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщает пресс-служба клуба.

На игры с Арменией и Грузией старший тренер команды Сергей Скорович вызвал Ивана Милованова, Сергея Абрамовича и Артема Антошкина. Последний из-за травмы не принимал участие в первых матчах с этими соперниками.

"Проблем для меня никаких в этом нет. Я смотрел оба матча по интернету, да и ближе к игровым дням тренер проведет с нами теоретические занятия с необходимыми нарезками тех матчей. Если мы будем хорошо работать, тогда получится завершить нынешний отборочный цикл со стопроцентным результатом", - отметил Артем Антошкин.

9 апреля в Ереване сборная России сыграет с командой Армении. Начало матча - в 18 часов по тюменскому времени. 12 апреля в Щелково россияне сразятся с командой Грузии.

После четырех туров отборочного цикла сборная России возглавляет свою группу, имея в активе 12 очков. Следом идет сборная Грузии с результатом семь баллов.