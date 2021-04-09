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Житель Тюменского района избил жену чайником после того, как она застала его с другой

Происшествия, 12:30 09 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

66-летний житель пос. Новотарманский Тюменского района побил чайником жену после того, как та застала его в компании с другой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МО МВД РФ "Тюменский".

"Как оказалось, супруга, явившись домой, застала мужа в компании другой женщины. Нетрезвый мужчина решил пойти на примирение, но жена не согласилась. Тогда он схватил металлический чайник и три раза ударил супругу", – рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы на срок до двух лет.

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# полиция , уголовное дело

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