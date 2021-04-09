В Тюменской области в 2020 году выросли надои молока

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Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях Тюменской области, кроме микропредприятий, составила в 2020 году в среднем более 7 тыс. кг молока на фуражную корову в год.

Это, как заявил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, наивысший показатель за всю историю региона.

Прошедший 2020 год, по его словам, был плодотворен в плане объема производства, производительности труда, продуктивности животных. "Животноводство – одно из ведущих направлений в сельском хозяйстве, - подчеркнул он, подводя итоги очередного заседания комитета. - Тюменская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по производству молока и яиц, на втором месте – по производству мяса, по надоям молока на одну корову".