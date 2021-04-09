Тюменцы обсудят цифровое искусство и выполнят проекты с художником Виктором Вилисовым

| Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

На бесплатную лекцию с куратором шестичасового спектакля "Мазэраша" и AR-художником Виктором Вилисовым приглашают тюменцев 10 и 11 апреля в театральный центр "Космос", начало в 16 часов. Участники обсудят цифровое искусство и попробуют сделать собственные проекты дополненной реальности, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Лекция будет полезна для деятелей IT и цифрового искусства. Она пройдет в формате перфолекции — участники будут не только слушать спикера, но и сами примут участие. Они проанализируют работы современных художников в сфере смешанной реальности (AR, VR, XR). Поработают с основными инструментами для создания AR-сцен и самостоятельно создадут проекты дополненной реальности.

Желающим попасть на мероприятие необходимо заполнить форму по ссылке, указать свои данные, выбрать направление и дату встречи. Заявки принимают до 23 часов 59 минут 9 апреля. Также пройдет прямая трансляция лекции на youtube-канале.

Открытая лекция Виктора Вилисова проходит в рамках Всероссийской "Медиашколы" в Тюмени. Участники на протяжении месяца проходят онлайн-обучение по четырем направлениям: "дополненная реальность", "световые приборы и LED экраны", "машинное обучение", "интерактивность и генеративная графика" и выполняют практические задания. По итогам команды создадут концепции проектов с подробным описанием идеи и планом реализации. Лучшие проекты реализуют на Лаборатории в формате арт-мастерских Медиа Арт Центра "Фиджитал". Она пройдет с мая по июнь. Вместе с экспертами участники создадут две интерактивные выставки на площадках мультицентра "Контора пароходства" и "МТЦ Космос" в Тюмени.

"Цифровое искусство сегодня — это многогранный жанр со множеством видов и направлений. С помощью "Медиашколы" и наших экспертов мы хотим показать, что в Тюмени можно экспериментировать и создавать новые формы искусства, и выходить на более высокий уровень своих возможностей", — отметила куратор молодежных пространств Тюменской области Юлия Каргаполова.

Ранее в "Медиашколе" прошла открытая лекция о дополненной реальности от создателя интерактивных инсталляций Ксении Храбрых и креативного директора Hello Computer Татьяны Самараковской. Посмотреть все лекции можно на Youtube-канале.