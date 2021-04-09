Спортивные студии раннего развития для малышей до 3 лет создадут в Тюмени

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Спортивные студии раннего развития для малышей до и от 3 лет планируют создать в Тюмени, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Реализация проектов "Спорт в общеобразовательную школу" и "Физкультура по интересам" способствуют развитию новых видов спорта. Это отметил на совещании с руководителями учреждений городской отрасли спорта и молодежной политики директор департамента администрации Тюмени Сергей Борисевич.

"Благодаря этим проектам отлично срабатывает советский принцип: "От массовости - к мастерству", - считает он. - Дети осваивают различные виды спорта на уроках физкультуры, что позволяет отследить одаренных детей и впоследствии сделать упор на совершенствовании их мастерства. Кроме того, многие учащиеся, познакомившись с определенным видом в школе, затем приходят в спортивные секции и занимаются им уже на систематической основе".

Также в планах городской отрасли, усилить работу муниципально-частного партнерства, а именно - привлечь большее число фитнес-клубов к социальному взаимодействию. На сегодняшний день около 40 частных клубов в рамках совместной с департаментом работы предлагают бесплатные занятия для тюменцев льготных категорий.