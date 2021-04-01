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Хозяйка кусачей собаки заплатила тюменцу более 60 тысяч рублей

Общество, 12:44 10 апреля 2021

twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

60 тыс. рублей компенсации морального вреда выплатила тюменцу хозяйка агрессивной собаки. Чтобы женщина исполнила решение суда, судебные приставы ограничили должницу в выезде за пределы РФ, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Инцидент произошел в 2020 году, но хозяйка пса долгое время не выплачивала свой долг перед мужчиной, на которого было совершено нападение. За укусы тюменец запросил 60 тыс. рублей возмещения морального вреда и более 17 тыс. на расходы адвоката.

Поскольку женщина не исполнила решение суда добровольно, судебному приставу пришлось устанавливать ее местонахождение. По адресу, указанному в исполнительном листе, должница не проживала.

Также она была трудоустроена неофициально, а счета ее оказались пусты. Тогда было вынесено постановление об ограничении на выезд за границу. У женщины была приобретена путевка в Турцию, чтобы не остаться без отдыха, тюменка полностью погасила задолженность.

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# судебные приставы

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