Владимир Табак: Интернет становится инструментом, определяющим общественное мнение

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

О том, что Интернет становится инструментом, во многом определяющим общественное мнение, заявил заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир Табак на XI Российском форуме по управлению интернетом RIGF-2021, сообщает ЦУР Тюменской области.

По его словам, должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в Интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки.

Такие цифровые проекты, как платформа "Госуслуги", сокращает время решения проблем в офлайне за счет оптимизации этих процессов онлайн. Последние три года АНО "Диалог" и Минцифры успешно реализует проект "Инцидент менеджмент" – работу с обращениями в соцсетях ведет Центр управления регионом.

За два года около 80 регионов приняли нормативно-правовые акты, позволяющие официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях. Сегодня в среднем по стране время ответа занимает четыре часа.

Так, в Тюменской области с обращениями граждан ведется системная работа. Сотрудники Центра управления регионом фиксируют жалобы жителей в соцсетях, среднее время ответа на сообщение – 2 часа 28 минут. Также специалисты отрабатывают обращения на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".