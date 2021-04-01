  • 10 апреля 202110.04.2021суббота
  • USD77,1657
    EUR91,7809
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Табак: Интернет становится инструментом, определяющим общественное мнение

Общество, 13:05 10 апреля 2021

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

О том, что Интернет становится инструментом, во многом определяющим общественное мнение, заявил заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир Табак на XI Российском форуме по управлению интернетом RIGF-2021, сообщает ЦУР Тюменской области.

По его словам, должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в Интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки.

Такие цифровые проекты, как платформа "Госуслуги", сокращает время решения проблем в офлайне за счет оптимизации этих процессов онлайн. Последние три года АНО "Диалог" и Минцифры успешно реализует проект "Инцидент менеджмент" – работу с обращениями в соцсетях ведет Центр управления регионом.

За два года около 80 регионов приняли нормативно-правовые акты, позволяющие официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях. Сегодня в среднем по стране время ответа занимает четыре часа.

Так, в Тюменской области с обращениями граждан ведется системная работа. Сотрудники Центра управления регионом фиксируют жалобы жителей в соцсетях, среднее время ответа на сообщение – 2 часа 28 минут. Также специалисты отрабатывают обращения на платформе "Госуслуги. Решаем вместе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , цифровизация , ЦУР Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:52 10.04.2021Юргинские старшеклассники не употребляют наркотики
14:28 10.04.2021Пять человек с COVID-19 умерли в Тюменской области
14:16 10.04.2021Еще 3 тыс. 600 доз "Спутника V" поступили в Тюменскую область 
13:49 10.04.2021Ялуторовский хирург-уролог провел уникальную операцию